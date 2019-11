Pensionar reținut pentru tentativă de omor Polițiștii au finalizat cercetarile privind atacul savarșit luni, la Mioveni, cand un barbat a fost injunghiat in gat. Pensionarul, in varsta de 66 de ani, a fost reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore, in baza delegarii Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș. Barbatul este banuit de tentativa de omor. Marți va fi […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 noiembrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Șona, județul Alba, care locuiește fara forme legale in municipiul Alba Iulia. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in perioada 4 – 7…

- Reținut de polițiști Un tanar din județul Hunedoara a fost reținut de polițiștii din Cugir fiind banuit ca in ultimele doua saptamani ar fi incercat sa fure din 5 magazine și a furat din doua. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au continuat cercetarile in legatura…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au continuat cercetarile in legatura cu un tanar de 28 de ani, din Calan, județul Hunedoara, prins in flagrant, in noaptea de 26/27 octombrie 2019, in timp ce incerca sa patrunda, prin efracție, intr-un magazin din Cugir. In urma…

- Preot din Pitești, acuzat de tentativa de omor. ”Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș au pus in aplicare o ordonanța de reținere emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș, pe numele unui barbat de 42 de ani, din Pitești, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa…

- Un preot din Pitesti a lovit cu masina, in mod intentionat, un barbat de 33 de ani, care traversa pe o trecere de pietoni. Preotul fost retinut, marti, de politisti, pentru tentativa de omor, scrie rtv.net. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges anunta ca au pus in aplicare…

- Doi tineri au spart un magazin de haine din Pitești. Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat si au retinut un tanar de 18 ani, din Stefanesti. Potrivit polițiștilor, in noaptea de 22 spre 23 septembrie,…

- Politistii din Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Acesta s-a inscris in decembrie 2015 la…

- Trei barbati din comuna Popesti au fost retinuti luni, fiind banuiti de savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa o altercatie in urma careia un tanar a fost transportat la spital in stare grava, informeaza IPJ Arges. Politistii din cadrul Serviciului…