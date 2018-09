Pensionar omorât de o studentă O studenta la medicina a omorat un pensionar chiar pe trecerea de pietoni din fata postului de politie Letcani. Accidentul mortal a avut loc ieri, in jurul orei 13.30, atunci cand o tanara in varsta de 27 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Ford si circula catre Iasi, nu a fost atenta si, nereducand viteza, a lovit un pensionar care se afla in traversarea strazii. Barbatul, care se afla pe trecerea de pietoni, avea varsta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc recent in Letcani. O persoana a lovita de o masina in apropierea unei treceri de pietoni. La fata locului a intervenit un echipaj de la Politie si de prim ajutor. Persoana a fost izbita de un autoturism Ford condus o p tanara in varsta de 22 de ani. Pietonul avea 74 de ani…

- Un accident rutier s a produs duminica noaptea in statiunea Venus, din sudul litoralului. O femeie si copilul acesteia au fost loviti in timp ce traversau trecerea pentru pietoni. Din fericire, acestia au fost raniti usor.La data de 19 august a.c., ora 22:25, un barbat, in varsta de 36 de ani, a condus…

- Un sofer din Iasi a fost la un pas de a fi linsat la trecerea de pietoni din fata Hotelului Europa, in aceasta seara. Ieseanul, care conducea o masina de teren IS-23-SCT, a lovit un copil care se angajase in travesarea strazii, pe la trecerea de pietoni. In incercarea de a-l evita pe copil, tanarul…

- In data de 08.08.2018, in jurul orei 07:20, un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea o autoutilitara pe bulevardul Decebal, din municipiul Deva, din direcția strazii Horea, a efectuat virajul la stanga spre statia C.F.R., fara a acorda prioritate unui pieton care…

- Un sucevean baut a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar strada Stefan cel Mare din Suceava. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 14:05. La volanul masinii se afla un tanar de 25 ani, din București, care in timp ce conducea autoturismul, ajungand la trecerea pentru pietoni din…

- Cele patru persoane erau din Republica Moldova. Surse oficiale au informat ca este vorba despre doi baieti - unul in varsta de 8 ani si cel de-al doilea, de numai 2 ani si purtau centurile de siguranta. Parintii celor doi copii au, ambii, varsta de 29 de ani. Citeste si Accident grav in Buzau,…

- Cateva zeci de persoane au traversat pe trecerea din dreptul societatii de asigurari de Uniqa, situata pe strada Gavriil Musicescu, in apropierea Colegiului National de mai multe ori si au blocat masinile. De asemenea, protestul nu a fost bine primit de catre soferi din cauza aglomeratiei create. Oamenii…

- O tanara in varsta de 18 ani a fost accidentata de un autoturism pe o trecere de pietoni de pe Calea Burdujeni din municipiul Suceava, in dreptul pieței din cartier. Accidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 21.20, dupa impact șoferul plecand de la fața locului și fiind gasit ulterior la ...