Pensionar de 87 de ani tâlhărit cu violenţă pe stradă „Politistii Sectiei 2 Iasi (gara, n.r.) au identificat un barbat de 30 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie. In urma cercetarilor a rezultat faptul ca, in cursul lunii august, acesta ar fi deposedat prin acte de violenta un barbat de 87 de ani, din municipiul Iasi, de suma de 500 lei pe care ii avea in buzunar. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si inapoiat persoanei vatamate. In baza probatoriului (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

