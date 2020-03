Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 77 de ani a ignorat starea de urgența din Spania din cauza pandemiei de coronavirus și a ieșit din casa ca sa caute pokemoni! S-a ales cu o amenda serioasa din partea poliției. Acesta a fost gasit de poliția spaniola plimbandu-se nestingherit pe strazile din cartierul Aluche din Madrid,…

- Primele trei persoane care au incalcat masura autoizolarii la domiciliu au fost amendate, dar și plasate de urgența in carantina instituționalizata, ca urmare a prevederilor ordonanței militare nr. 2/2020. Primii olteni au ajuns, duminica, 22 martie 2020, in carantina, in spațiile amenajate special…

- Un barbat din Republica Moldova, care s-a intors recent din strainatate, nu a ramas izolat acasa, așa cum au cerut autoritațile, ci a ieșit la magazin pentru a-și cumpara o bere, dupa care a mers la un prieten. Veciniii insa l-au dat de gol, iar barbatul a fost amendat de poliție. Barbatul din Ialoveni…

- Un barbat din Italia a incalcat restricțiile impuse de autoritați diun cauza pandemiei de coronavirus și a ieșit din casa cu tot cu fiica lui, ca sa vaneze pokemoni, noteaza Business Insider.Italia e focarul de coronavirus al Europei, cu peste 41.000 de bolnavi de Covid-19, și a depașit la numar de…

- Spania a devenit a patra tara din lume cu cel putin 1.000 de decese survenite in urma complicațiilor provocate de coronavirus, dupa China, Italia si Iran. Ministerul Sanatatii de la Madrid a anuntat 235 de decese si 2.833 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Țara iberica a ajuns astfel la un total de…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…

- Intr-un mic sat din Spania, rezidentii au inceput un nou deceniu marti la pranz, arata Agerpres. Care a fost insa motivul? Bat ceasurile din Villar de Corneja mai repede decat cele din Bilbao sau Barcelona? Iar ineditul eveniment a devenit chiar o tradiție.Motivul este simplu: cei 30 de locuitori ai…