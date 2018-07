Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 29 iunie a.c., HODOROGEA COSTACHE, in varsta de 85 de ani, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. La momentul disparitiei, acesta purta o pereche de pantaloni sport simpli, de culoare neagru, o camasa din material textil, de culoare verde cu patratele, un pulover de culoare gri, cu…

- Politistii timișeni cauta o minora, in varsta de 17 ani, care a disparut de acasa. Fata, din localitatea Sacalaz, a plecat de acasa in urma cu doua zile și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. “La data de 30 iunie a.c., in jurul orelor 19.00, Voicu Larisa-Gianina ar fi plecat…

- Poliția este în cautarea unui barbat disparut acum 11 zile și solicita ajutorul cetațenilor pentru a putea identifica locul aflarii acestuia. Negru Grigore Timofei, în vârsta de 54 de ani, din satul Costești, raionul Ialoveni, a plecat de la domiciliul sau,…

- A plouat torențial aproape doua ore, iar in urma potopului, pe dealurile din saturile Bobolia și Pietrișu din comuna Poiana Campina s-au format viituri care au distrus totul in cale. La Pietrișu, a fost rupta conducta de alimentare cu gaze, iar la Bobolia au fost inundate aproape 20 de case, iar patru…

- Dumitru Marian, in varsta de 45 de ani, din Sangeru, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu s- a mai intors.Semnalmente: inaltime 1, 80, constitutie astenica, par negru, scurt, ondulat, fata ovala, ochi caprui.La momentul plecarii era imbracat cu pantaloni tip blug de culoare albastra,…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a identifica unui cadavru descoperit în zona DN1C, pe raza localitații Jucu de Mijloc.”La data de 27 mai a.c., în jurul orei 12:40, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati prin apel unic de urgenta…

- Crima oribila in Italia, unde un roman de 22 de ani a fost strangulat cu un cablu. Crima a avut loc la Roma. Cadavrul a fost aruncat apoi in raul Aniene. Baiatul fusese dat disparut de familia sa. Istvan Otsov, cunoscut drept „Ștefan” de apropiați, a fost dat disparut pe 16 aprilie. Zece zile mai […]…

- Politia Maramures solicita sprijin in vederea depistarii unui minor in varsta de 15 ani din Bistra. Semeniuc Gheorghe Alexandru a plecat spre scoala la data de 23 aprilie a.c., ora 06.00, de la locuinta sa din localitatea Valea Viseului, comuna Bistra, si pana in prezent nu s-a mai intors. Minorul are…