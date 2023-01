Pensionar: 2.000 de lei venituri la Casa de pensii, 2 milioane de euro la ANAF. Haosul din bazele de date ale statului

Un roman care are o pensie sub 2.000 de lei in evidențele Casei de pensii figureaza in baza de date a ANAF cu venituri suplimentare anuale de 2 milioane de euro. Aceasta este doar una dintre „minunile” descoperite la interogarea bazelor de date ale statului pentru acordarea cardurilor de energie, a declarat vineri pentru HotNews.ro ministrul Marcel Boloș.