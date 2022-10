Pensiile vor fi mărite „mai mult decât prevede legea” Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite „mai mult decat prevede legea”, fara a avansa insa si un procent in acest sens. Intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si companiilor in zona de energie, dar si pentru cresterea pensiilor si salariilor, Caciu a raspuns pozitiv. „Vom avea crestere de pensii, cu siguranta. A fost anuntata si ramane ultima discutie discutie de facut in coalitie cand suntem cu tot bugetul. Nu trebuie sa uitam ca avem un cuantum suplimentar si la Aparare, nu trebuie sa uitam ca avem o serie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

