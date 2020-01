Pensiile vor fi distribuite cu întârziere luna aceasta Pensiile distribuite de Poșta Romana ajung cu intarziere luna aceasta.: Din cauza inchiderii de an din instituțiile statului și a zilelor libere de sarbatori, banii vor intra in conturile Poștei abia marți așa incat pensiile vor fi livrate incepand din 10 ianuarie pana in Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

