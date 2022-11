Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat suma adevarata cu care vor crește pensiile romanilor de la 1 ianuarie. Acesta coincide cu ceea ce spunea premierul Nicolae Ciuca in uma cu cateva zile. Așadar, cați bani in plus vor lua pensionarii, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Cu cat cresc pensiile de la 1 ianuarie 2023.…

- Pensiile trebuie sa creasca de la 1 ianuarie, dar guvernantii inca nu stiu cu ce procent le vor majora. De la Bruxelles, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va scapa de plafonul de cheltuieli cu pensiile, impus prin PNRR, ce va fi inlocuit cu indicatori noi de disciplina

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, avand in vedere ca orice depasire „impacteaza” pe deficitul la bugetul de pensii, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- ”Am discutat si in PNL procentul cu care putem creste pensiile, trebuie sa fie acela prin care nu producem un deficit mai mare pe bugetul de pensii. Ca atare, in acest moment limita la care ne referim este de aproximativ 11%”, a spus premierul dupa sedinta conducerii PNL. El a precizat ca propuneri…

- Pensiile vor CREȘTE cu 11% de la 1 ianuarie. Nicolae Ciuca: „Asta ne putem permite” Pensiile vor CREȘTE cu 11% de la 1 ianuarie. Nicolae Ciuca: „Asta ne putem permite” Guvernul poate crește cu maxim 11% pensiile, de la 1 ianuarie 2023, astfel incat bugetul de stat sa nu fie foarte afectat, a precizat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre majorarea pensiilor, anuntata recent de ministrul Muncii, Marius Budai, ca propunere din partea PSD, ca nici el si nici prim-ministrul Nicolae Ciuca nu au inaintat niciun procent privind majorarea, dar ”asta nu inseamna ca nici el, nici domnul prim-ministru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca au fost intrebați, joi, daca 16% ar putea fi procentul de majorare pentru pensii cu care vor merge in ședința Coaliției. Potrivit acestora, bugetul pe 2023 va fi votat inca din luna noiembrie, iar apoi se va putea ști și cu cat vor crește pensiile…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu , a declarat joi, ca pensiile vor crește in 2023 cu peste 5%. El a precizat ca „exista spatiu si mai exista si necesitate” pentru majorarea pensiilor anul viitor. Totodata, a adaugat ca decizia finala va fi luata in Coalitie. Ministrul Finanțelor a dat asigurari, joi,…