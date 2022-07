Pensiile sub 3.000 lei ar putea fi scutite de impozit Pensiile sub 3.000 lei ar putea fi scutite de impozit de anul viitor. Astfel, aproximativ un milion de pensionari ar putea caștiga pana la 100 de lei in plus. Aceasta este doar una dintre schimbarile majore in privința pensiilor de la 1 ianuarie 2023.Una dintre variantele discutate la nivelul Executivului și al Coaliției de guvernare […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

