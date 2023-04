Ministrul Proiectelor Europene a anunțat ca dupa ultimele discuții cu Comisia Europeana, s-a stabilit ca Romania poate sa piarda pana la 1,4 miliarde de euro in cazul in care nu face reforma pensiilor speciale. Marcel Boloș a susținut ca in toate calculele, se are in vedere și riscul de „depopulare” a unor institutii publice in […] The post Pensiile speciale, „un dezmaț”. Marcel Boloș spune cat pierde Romania daca NU face reforma pensiilor speciale: pana la 1,4 miliarde euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .