Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat miercuri ca nu va exista o ordonanta „data pentru noapte” in ceea ce priveste pensiile speciale sau modificarile de pensionare la Armata, Jandarmerie sau magistrati, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a dar asigurari ca regulile privind pensiile speciale pentru magistrați, militari, polițiști, jandarmi nu vor fi schimbate "peste noapte" printr-o ordonanța de urgența.

- Liderul de grup al deputatilor USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, o solicitare la Biroul Permanent pentru chemarea ministrului Muncii Marius Budai la ora Guvernului, in data de 14 noiembrie, pe tema reformei pensiilor speciale, jalon in PNRR care are ca termen de implementare sfarsitul acestui an.…

- "Eu am spus de numarate ori, cu toate ca am fost poate si aspru criticat, dar imi asum acest lucru, ca pensiile speciale nu se pune in discutie sa fie eliminate. Altceva se pune in discutie: ca aceste cheltuieli cu pensiile speciale sa fie asezate intr-o anumita normalitate. Si, iarasi imi asum ceea…

- Uniunea Salvati Romania (USR) informeaza ca va ataca la Curtea Constitutionala(CCR) cele trei legi ale justiției, votate luni de Parlament, pe care le considera ca „sunt mult mai proaste decat cele din regimul Dragnea”. „USR va ataca la CCR legile justitiei promovate de ministrul Justitiei, Catalin…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, reacționeaza la „ințepaturile” președintelui PSD, Marcel Ciolacu, pe tema pensiilor și a energiei. „E imbucurator faptul ca acum avem un consens - marirea cu 16%, așa cum susțin eu si colegii mei, este cea care respecta legea. Nu cu 10%”, afirma europarlamentarul.…

- Pensiile speciale ale magistratilor sunt un statut al acestora, a spus ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, miercuri, 24 august, la briefingul de presa de la Guvern. El a subliniat ca va sustine orice varianta care pastreaza statutul de independenta al judecatorilor și procurorilor.Intrebat daca este…

- Guvernul a decis sa retraga ordonanța care avea in vedere majorarea salariilor cu pana 50% a unor bugetari. Aceasta masura nu a fost inaintata deoarece Consiliul Economic și Social a decis ca masura ar fi discriminatorie. Noul proiect de ordonanța de urgența nu mai include creșterile salariale de 25%,…