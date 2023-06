Stiri pe aceeasi tema

- „E o chestiune care este in dinamica din ce in ce mai accelerata in ultima perioada, pentru ca trebuie sa inchidem aceasta lege. Și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, atunci cand era și președinte la Camera Deputaților, a spus foarte clar ca pana la sfarșit de sesiune parlamentara trebuie sa inchidem…

- Varsta de pensionare va crește in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale. Va crește perioada la care se va raporta calculul și, de asemenea, se va majora treptat și perioada petrecuta in activitatea respectiva. In acest fel cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Liderul Uniunii Salvati Romania, Catalin Drula, a cerut, luni, presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa sustina initiativele legislative propuse de USR pentru diminuarea pensiilor speciale, aratand ca adoptarea acestora ar conduce la o economie de aproximativ 5 miliarde de lei, bani care…

- Mai sunt aproximativ doua saptamani pana cand se schimba premierii și ministerele, iar șeful PSD, Marcel Ciolacu, vrea sa demonstreze pe ultimele zile ca reformeaza pensiile speciale. In tot acest timp, Nicolae Ciuca este cel trimis in fața sa ne anunțe Ordonanța austeritații, cu masuri care sa protejeze…

- Presedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri seara, la Romania TV, ca obiectivul sau este legea pensiilor speciale si ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai, sa vina de la Bruxelles cu ultimele lamuriri privind aceasta lege. Ciolacu a explicat ca isi doreste ca legea pensiilor…

- Comisia Europeana confirma ca Guvernul a incercat salvarea pensiilor speciale, a afirmat deputatul USR Cristian Seidler, care spune ca ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze. Proiectul de lege initiat de Guvernul Romaniei a incercat doar salvarea pensiilor speciale. Comisia Europeana…

- In caz contrar, legea va trece tacit de Senat si nu mai poate fi substantial schimbata la Camera Deputatilor. Propunerile de modificare vor fi discutate inclusiv in coalitia de guvernare programata duminica, a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu: Conform procedurii parlamentare, proiectul de lege care…