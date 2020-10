Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Chitic, fostul primar al municipiului Piatra Neamt si candidat al PMP la alegerile parlamentare a declarat recent ca “pensiile speciale sunt furt din banul public” si a cerut decidentilor politici sa ia masuri pentru a indrepta acest lucru. “Statul roman platește peste 12 miliarde de lei pensii…

- „Risipa de bani continua, in timp ce clasa politica isi acorda noi privilegii. Nu trece saptamana fara sa mai auzim de un nou vot pentru a acorda noi sporuri sau beneficii celor apropiati de centrii de putere. Intre timp, lupta pentru a le pastra pe cele vechi se da la cel mai inalt nivel. De aproape…

- Guvernul Orban, forțat de votul din Parlament, va fi nevoit sa gaseasca banii necesari pentru a marii pensiile cu 40%. In urma declarațiilor lui Florin Cițu acest lucru este imposibil, in contextul actualei crize economice generate de pandemia de coronavirus. Dar pensionarii au ieșit in strada cerand…

- Pensiile au fost majorate la nivelul maxim pe care il permit situatia tarii si incercarile extrem de dificile prin care trecem, a aratat premierul Ludovic Orban, in mesajul transmis joi de Ziua internationala a varstnicilor. "Un gand bun si recunostinta transmit astazi parintilor si bunicilor nostri,…

- Sesizarile au fost depuse la Curte de catre Avocatul Poporului și de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este a doua amanare a acestei spețe, prima dezbatere avand loc pe 14 iulie. Legea privind impozitarea cu 85% a tuturor pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei a fost atacata la CCR de Avocatul…

- Parlamentarii USR au depus, luni, la Parlament, o noua propunere legislativa privind eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de Consilii judetene, introduse in Codul Administrativ, prin OUG 57/2019, de Guvernul condus de Viorica Dancila, potrivit…

- "A inceput activitatea de tiparire (a taloanelor de pensie). Va asigur ca vom lucra aproape non stop, se va lucra in si in week-end in asa fel incat pensiile sa ajunga odata cu taloanele la inceputul lunii septembrie. Nu sunt justificate intarzierile", a declarat Violeta Alexandru in cadrul sedintei…

- Premierul Ludovic Orban a spus vineri, in sedinta de Guvern, ca pensiile speciale nu vor creste, intreband-o pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, daca este adevarat. Aceasta a precizat ca pensiile speciale au o componenta bazata pe contributii si o alta care vine prin transferuri de la stat. Componenta…