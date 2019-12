Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00.Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru…

- Proiectele de lege de abrogare a pensiilor speciale urmeaza sa intre, marti, in dezbaterea comisiei de munca din Camera Deputatilor, desi initial presedintele comisiei, Adrian Solomon, de la PSD, afirmase in urma cu o saptamana ca discutiile vor fi reluate dupa vacanta de iarna. Intre timp, PSD a decis,…

- "Ce pensii speciale taiem? Proiectul USR de desființare a pensiilor speciale a fost deblocat. Dupa cațiva ani in care a fost taraganat și oprit pe unde s-a putut prin parlament, a sosit pe ordinea de zi a comisiei pentru munca. E mare lucru. Doamna Turcan a declarat ieri ca PNL iși…

- „Astazi, am participat la sedinta Biroului Permanent Interimar al #PSD , intrunire in cadrul careia am luat mai multe #decizii foarte importante si mult-asteptate de toti romanii. Astfel, in primul rand, PSD va sustine #impozitarea progresiva a tuturor pensiilor speciale din Romania! Trebuie stiut…

- "Am luat decizia ca PNL sa sustina anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor, care deja au o decizie a Curtii Constitutionale. In felul acesta se elimina o inechitate crasa in sistem, sunt aproape 9 miliarde de euro pe an, care sunt cheltuite de statul roman…

- Comisia de munca a Camerei Deputaților dezbate marți proiectele USR și PNL privind anularea pensiilor speciale, a anunțat Alina Gorghiu, potrivit Mediafax. Senatoarea PNL afirma ca eliminarea pensiilor speciale va avea ca efect eliminarea dezechilibrelor majore la fondul de pensii și stoparea starii…

- Comisia pentru munca din Camera Deputatilor a amanat dezbaterea proiectului USR privind eliminarea unor pensii speciale. Proiectul zace de doi ani prin sertare. O data cu investirea noului Guvern, USR a conditionat sustinerea in Parlament de adoptarea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale.…

- In context, el a facut un apel separat la presedintele Comisiei speciale pentru legile electorale, care este parlamentar ALDE, sa reia discutiile pe marginea acestui proiect in cadrul lucrarilor comisiei care trebuie "deblocate" si unde PSD nu are majoritate."In urma sedintei de astazi…