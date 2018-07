Stiri pe aceeasi tema

- Sase buzoience care au implinit sau vor implini anul acesta 100 de ani au primit, zilele trecute, o vizita-supriza. Insotit de reprezentanti ai institutiilor din cadrul Ministerului de Interne, prefectul de Buzau i-a felicitat pentru atingerea venerabilei varste si le-a oferit cateva cadouri. „S-au…

- Zece romani au cele mai mari pensii speciale din Aparare care sunt cuprinse intre 28.270 de lei brut si aproape 35.000 de lei brut lunar. Printre ei sunt și șase magistrați militari pensionați care au primit in aprilie pensii care depașesc 30.000 de lei brut. Cea mai mare pensie de serviciu din Ministerul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire care reiese din documente interne ale Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni referitoare la o situație ingrijoratoare pentru țara noastra.Romania Libera: Fenomenul migraționist poate avea efecte destabilizatoare…

- Procurorii DNA fac o radiografie a situației, pe vremuri ilegala, a protocolului semnat intre MAI și PICCJ, pe vremea fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea și fostul procuror general al Romaniei, Tiberiu Nițu. Procurorii explica totodata și de ce nu s-au mai putut atinge de cei doi dupa ce Curtea…

- Incendiul din Parcul National Domogled – Valea Cernei s-a extins, miercuri, la 4 hectare din cauza vantului puternic din zona, iar din cauza curentilor puternici de aer si elicopterul intervine cu dificultate, au anuntat, miercuri, reprezentantii Romsilva. Potrivit acestora, incendiul se manifesta la…

- SITUATIE INCREDIBILA la pensii. MILIOANE DE ROMANI sunt afectati… Pensiile speciale au costat bugetul de stat peste 6,94 miliarde de lei in anul 2017, cu 28% mai mult decat in 2016, reiese dintr-o analiza Economica.net, realizata pe baza datelor oficiale pe care ni le-au comunicat in exclusivitate cele…

- In 2017 am platit de la bugetul de stat, adica din banii tuturor contribuabililor, peste 6,94 de miliarde de lei pentru pensiile speciale acordate in anul 2017, reiese din informatiile pe care cele patru Case de Pensii le gestioneaza le-au comunicat ECONOMICA.NET si pe care le-am analizat. Aproape 150.000…

- Consulatul era inchis luni, insa acest lucru nu i-a impiedicat pe cei aproximativ 400 de venezueleni care se deplasasera acolo sa se imbulzeasca in fata portilor cladirii pentru a citi pe un mic panou ce trebuie sa faca pentru a obtine aceasta viza.Presedintele chilian Sebastian Pinera…