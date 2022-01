Rasturnare de situație. Dupa ce PSD-ul a cerut o reactualizare a PNRR-ului, fostul ministru al Fondurilor Europene intervine. Cristian Ghinea face acuzații grave la adresa lui Marius Budai, adaugand ca ministrul Muncii nu are suficiente argumente sa ceara mai mult pe langa procentul de 9.4 privind bugetul de pensii. Totoadta, el a explicat ca din cauza pensiilor speciale , care sunt greu de calculat, PNRR-ul ar putea fi blocat. Pensiile speciale sunt greu de calculat „Acest procent de 9.4 la suta este mult peste ceea ce noi cheltuim in mod real. Aici se gripeaza dl Budai, ca nu are argumente.…