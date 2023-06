Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Președintele Klaus Iohannis este vizat de o plangere depusa de catre deputatul minoritații italiene din Camera Deputaților, Andi Grosaru, care a depus o plangere in acest sens la Parlament. Deputatul il acuza pe Klaus Iohannis pentru campania de vaccinare impotriva Covid-19 și pentru faptul ca a aprobat…

- Atat premierul Nicolae Ciuca, cat și președintele PSD Marcel Ciolacu s-au laudat, luni, cu depunerea in Parlament a amendamentelor la proiectul Legii pensiilor speciale, astfel incat aceasta problema – jalon in PNRR – invocata inclusiv pentru amanarea rotativei guvernamentale – sa fie, in sfarșit,…

- „Inca o minciuna a ministrului Budai: nu a venit cu amendamentele promise la legea pensiilor speciale”, acuza liderii USR, care amintesc ca joi, in Parlament, ministrul Muncii ar fi trebuit sa depuna amendamentele agreate la legea pensiilor speciale. Reprezentanții USR susțin ca ministrul Marius Budai…

- Impactul masurilor luate de Guvernul Romaniei in cazul pensiilor speciale sau al pensiilor de serviciu este ZERO pentru perioada urmatoare, arata o nota a Bancii Mondiale la raportul tranmis inițial autoritaților. Potrivit experților, aceste masuri ar putea reduce cheltuielile bugetare cu cel mult 0,02%…

- USR anunța ca, in doar o saptamana, peste 52.000 de oameni au semnat pe site-ul lansat de formațiunea politica pentru campania de strangere de semnaturi pentru a pune presiune pe parlamentarii PSD si PNL sa desfiinteze pensiile speciale. „Guvernul PSD-PNL risca dezvoltarea Romaniei ca sa nu taie pensiile…

- Ministrul Proiectelor Europene a anunțat ca dupa ultimele discuții cu Comisia Europeana, s-a stabilit ca Romania poate sa piarda pana la 1,4 miliarde de euro in cazul in care nu face reforma pensiilor speciale. Marcel Boloș a susținut ca in toate calculele, se are in vedere și riscul de „depopulare”…

- Fostul premier și președinte al PNL, partid care se afla in coaliția de guvernare, Theodor Stolojan, le da lecții actualilor lideri, sugerandu-le o soluție simpla pentru modificarea pensiilor speciale. Theodor Stolojan a vorbit la emisiunea „In fața ta”, la Digi24, despre pensiile speciale si despre…