Pensiile speciale ale magistraților vor fi RECALCULATE. Sporurile bugetarilor, plafonate la 20%! - Scenariile de lucru Pana pe 11 mai, ar trebui stabilit modul in care se vor acorda pensiile speciale. Atunci va avea loc o ședința la Ministerul Muncii in care sa se stabileasca varianta agreata dintre cele trei scenarii de lucru.Prima varianta pentru pensiile magistraților ar fi ca pensia sa fie calculata in funcție de indemnizația din ultima luna, astfel incat sa nu depașeasca valoarea neta a acestei indemnizații. Este de vazut daca vor fi și controale, fiindca, in practica, magistrații aleg sa lucreze in ultima parte a activitații prin delegare in alte instanțe competente astfel incat sa aiba venituri ceva mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

