Social-democratii considera ca pensiile speciale reprezinta ‘prioritatea unu’, a declarat presedintele PSD, Marcel Ciolacu, subliniind ca impreuna cu Ministerul Justitiei trebuie gasita ‘forma constitutionala ca acest capitol sa fie inchis’ in Romania. Marcel Ciolacu a facut declaratia intr-o conferinta de presa organizata dupa sedinta Consiliului National al PSD si reuniunea grupurilor parlamentare ale social-democratilor. „Am avut doua zile de sedinte impreuna cu colegii mei, am avut un grup de lucru sa ne creionam in continuare programul de guvernare. Pe urma am avut un Consiliu Politic National,…