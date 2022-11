Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca la nivel guvernamental se discuta despre o majorare a pensiilor cu 10 la suta, plus sprijinirea pensionarilor cu pensii mici si a categoriilor vulnerabile mai ales pe perioada iernii. O decizie finala se va lua, insa, in cadrul coalitiei, iar aceasta va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi seara, ca pensiile nu se pot majora diferentiat pentru ca este neconstitutional. Ministrul afirma ca pensiile se vor majora ”cel putin cu 10%”. Intrebat la Antena 3, cu cat ar trebui sa creasca pensiile, ministrul Muncii a spus: ”Eu nu am sa intru intr-o…

- "Pentru ca in luna decembrie sa putem calcula pensiile aferente lunii ianuarie si sa putem avea si actul normativ in baza caruia sa marim pensiile si sa tiparim cupoanele va trebui ca undeva la sfarsitul lunii noiembrie sau in decembrie sa avem actul normativ publicat in Monitorul Oficial si cu siguranta…

- Fostul premier Florin Cițu susține ca pensiile ar putea fi majorate cu 25% in 2023. El susține ca PNRR a fost negociat bine, in interesul romanilor, iar PSD ii minte pe romani cum respira. Fostull lider PNL Florin Citu scrie, luni, pe Facebook ca in Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca, de la 1 ianuarie, pensiile ar trebui sa creasca cu cel putin 10%, adaugand ca poate ar fi necesar un procent mai mare de crestere, dar trebuie sa existe un echilibru intre masurile economice si pachetele sociale. “Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost intrebat, duminica, la o televiziune de știri, cu ce procent vor creste pensiile si de la ce data se va intampla acest lucru. “Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie si ati vazut si dumneavoastra co-presedintii coalitiei, cei doi presedinti ai celor mai…

- "Scumpirile generate de inflație și criza energetica obliga Guvernul sa majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am imprumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro.Ați promis ca veți majora pensiile. Faceți-o!" a transmis Eugen Tomac.Apelul liderului PMP vine in condițiile in care mesajele…

- Discuții PNL-PSD privind majorarea pensiilor Foto: Arhiva. PNL și PSD susțin ca o creștere a pensiilor este necesara, dar pâna acum nu a fost avansat vreun procent în acest sens. O discuție mai concreta ar urma sa aiba loc odata cu definitivarea bugetului pe anul viitor,…