Pensiile românilor vor crește în perioada următoare. Anunțul șefului de la Casa de Pensii Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu , vine cu vești bune pentru pensionari. Acesta promite ca o mare parte din pensiile romanilor vor crește in urmatoarea perioada. ”Evaluarea dosarelor de pensie este pe departe cel mai important obiectiv al Casei Naționale de Pensii in perioada imediat urmatoare ținand cont de faptul ca aceasta operațiune este premergatoare recalcularii in vederea eliminarii inechitaților acumulate de-a lungul timpului in sistemul public de pensii. Imi fac timp de fiecare data pentru a merge in teritoriu la casele de pensii pentru a analiza, de la firul ierbii, activitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

