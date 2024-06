Pensiile românilor, printre cele mai mici din UE. Media europeană este de aproape patru ori mai mare decât în România Pensia medie lunara in Romania este de doar 382 de euro, plasand țara noastra pe penultimul loc in Uniunea Europeana, arata un raport recent publicat de Autoritatea Europeana pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale, relateaza TVR Info.La nivelul Uniunii Europene, pensia medie se ridica la 1.294 de euro, aproape de patru ori mai mare decat in Romania. Raportul subliniaza ca aceste valori medii includ atat pensiile de stat, cat și pensiile private obligatorii și facultative, precum și asigurarile de viața cu componenta de redistribuire a profitului.Potrivit Euronews Business, in acest moment singura… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Top pensii din UE Pensia medie pe care o incaseaza un roman este de 382 de euro, la nivel de 2021, conform datelor oferite de Autoritatea Europeana pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale, scrie Euronews . Mai jos decat Romania, la nivelul Uniunii Europene, este Bulgaria, unde pensia medie este de 226…

- Pensiile nu sunt la fel. Exista diferențe uriașe intre sumele pe care le primesc pensionarii. De exemplu, pensiile magistraților au ajuns sa fie de peste 10 ori mai mari decat pensiile oamenilor de rand. Cei 5.621 de beneficiari de pensii speciale incaseaza in medie 24.151 lei lunar, iar 21.287 lei…

- Pensiile nu sunt la fel. Exista diferențe uriașe intre sumele pe care le primesc pensionarii. De exemplu, pensiile magistraților au ajuns sa fie de peste 10 ori mai mari decat pensiile oamenilor de rand. Cei 5.621 de beneficiari de pensii speciale incaseaza in medie 24.151 lei lunar, iar 21.287 lei…

- In ceea ce privește plata pe ora, romanii ocupa ultimul loc in Europa, cu un cost de munca pe ora de aproximativ trei ori mai mic decat media Uniunii Europene. In timp ce costurile cu forța de munca au crescut in UE cu 5,3% in ultimul an, statele din Europa de Est au inregistrat creșteri și mai accentuate…

- Authentic World Taste (AWT) este organizația mondiala care atesta gustul, unicitatea și profesionalismul in lumea vinului. In aceasta primavara, organizația din Londra a oferit Cramei Jelna certificarea AWT. Organizația apreciaza periodic vinuri și crame cu multa individualitate precum Oenops sau Gaia,…

- ”In anul 2023, numarul mediu de pensionari a fost de 4.980.000 persoane, in scadere cu 24.000 persoane fata de anul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.601.000 persoane, in scadere cu 6.000 persoane fata de anul precedent; pensia medie lunara (determinata…

- Dupa majorarea de la inceputul acestui an, cea mai mare pensie din Romania a ajuns la suma bruta de 108.627 de lei lunar. Dupa impozitare, fericitului beneficiar ii mai raman „doar” 95.965 de lei lunar. Adica peste 19.000 de euro pe luna. Potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii, cea mai…

- Pensia medie a crescut! Valoarea pensiei medii in Romania a crescut cu 13,9% in trimestrul IV din 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, in timp ce numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane,…