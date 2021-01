Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca in zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate, scrie News.ro . Invitat la o emisiune B1 TV, demnitarul a spus ca pentru aceast proces este nevoie de angajarea pe durata determinata a…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an va incepe o noua mare recalculare a pensiilor si ca majorarea de 40% cuprinsa de PSD in legea pensiilor de fapt „nu a fost pregatita si dorita la modul real”.

- Pensiile vor fi recalculate „pe baza unei noi legi” Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. O majorare cu 40% a pensiilor înseamna un efort bugetar de 138 de miliarde, pe care România, în nicio etapa a dezvoltarii ei, nu si l-ar fi putut…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, vrea sa induca pensionarilor ideea ca acestia ar trebui sa fie multumiti de faptul ca isi primesc pensiile, astfel incat pensionarii sa nu mai solicite majorarea pensiilor, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din…

- Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a acelor platiti din bani publici, a anuntat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, subliniind, in acest sens, ca se face o verificare o a justetei unor sporuri. "Una este sa te referi la nivelul de salarizare…

- Astfel, creșterea pensiilor cu 40% votata de PSD a fost declarata constituționala, dupa ce CCR a respins sesizarea Guvernului. Legea de majorare a pensiilor cu 40% poate fi trimisa de președinte in Parlament pentru reexaminare. Incep cu adevarat problemele pentru TARICEANU! IOHANNIS tocmai a semnat…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a anunțat ca pensiile din luna ianuarie vor fi platite la timp. Turcan susține ca luni au fost intocmite ordinele de plata catre Poșta Romana și au fost virate sumele pentru pensiile ce urmeaza a fi platite la domiciliu. Anunțul a fost facut intr-un mesaj pe Facebook,…