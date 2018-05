Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii confirma ca Pilonul II de pensii va fi opțional. Lia Olguța Vasilescu a facut acest anunț marți seara, la un post de televiziune, unde a spus ca a aflat „cu stupefacție” ca și ea cotizeaza la Pilonul II. Lia Olguța Vasilescu a anunțat marți seara, la Romania TV, ca Pilonul II de pensii…

- "In perioada foarte apropiata va fi anuntat un proiect referitor la facilitatile pentru investitorii in zonele cu somaj ridicat. Oriunde se investeste intr-o zona in care somajul este peste media pe tara, cum este si cazul judetului Dolj, investitorul va primi un ajutor de stat, ceea ce cred eu ca…

- Guvernul pregatește un pachet legislativ prin care sa suspende Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018. Masura e in contradicție cu ceea ce declarau acum cateva zile Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca proiectul de lege care vizeaza suspendarea platii contributiilor pentru pensiile administrate privat, Pilonul II, in perioada 1 iulie – 31 decembrie, este o propunere a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), dar aceasta…

- Desi dadea asigurari ca pensiile private ale romanilor nu vor scadea dupa reducerea contributiei virate la Pilonul II, Guvernul arata totusi ca a castigat 2,1 miliarde de lei la buget prin aceasta masura.

- Pentru cei cu venituri reduse, care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru a economisi in mod regulat in perioada activa pe piata fortei de munca, Pilonul II de pensii private obligatorii va constitui singura sursa de venit suplimentar dupa...

- Ministrul Muncii reacționeaza la datele INS, privind scaderea salariilor in luna februarie. Lia Olguța Vasilescu a precizat, la Parlament, ca au fost mai multe zile libere, iar creșterile din invațamant au intrat in vigoare de la data de martie. “Cresterile din invatamant sunt de la data de 1 martie,…

- Dupa adoptarea de catre ASF, a fost publicata in Monitorul Oficial norma privind „utilizarea activului personal net al participantilor la pensiile private", care prevede ca, incepand cu aprilie 2018, beneficiarii de pensii Pilon II si III vor putea opta pentru plata unica sau in transe (pana acum…