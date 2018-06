Pensiile private: cum au esuat alte tari si ce putem invata

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de autoturisme a „explodat“ in 2017 pe fondul eliminarii timbrului de mediu, iar in acest context in numai doi ani importurile de masini rulate va trece de borna de un milion de unitati. Desigur, la acestea se adauga masinile noi si vehiculele comerciale, iar cel mai probabil, la finalul…

- Cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda euro, respectiv Romania, Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia si Suedia, prezinta in general o convergenta nominala considerabila, insa niciunul nu indeplineste toate conditiile formale…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se mentine pe locul 32 in clasamentul FIFA, avand un total de 737 de puncte, conform site-ului forului intercontinental. Un impact major asupra clasamentului il va avea Cupa Mondiala din Rusia, care va debuta pe 14 iunie. Top 10: 1.…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, in cadrul discursului de la Summit-ul Parlamentar al Formatului Bucuresti (B9), ca sustine mentinerea angajamentului de a aloca 2% din PIB pentru armata. “Formatul s-a dovedit foarte util pe teme de securitate, precum si contributare active…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi, in Comisia Economica din Senat, ca spera ca pana la finalul anului rata inflatiei sa ajunga la 3,5%, in conditiile in care acum este de 4,7%. Isarescu a explicat si de ce s-au tiparit mai multi bani anul trecut decat in 2016. "Masa monentara…

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- Ex-parlamentarul UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.