Pensiile private contribuie la creșterea economică, susține ASF Pensiile private contribuie la creșterea economica, susține ASF intr-un comunicat de presa difuzat marți, 12 octombrie 2021. Sistemul de pensii private are o contributie sanatoasa la cresterea economica, considera Dan Armeanu, vicepreședinte ASF. “La 13 ani de la constituire, piata pensiilor private a ajuns sa reprezinte cea mai importanta componenta a pietei financiare nebancare, din perspectiva valorii activelor totale inregistrate de fondurile de pensii administrate privat. Acestea au consemnat o valoarea de 86,26 miliarde de lei (17,48 miliarde de euro) la 31 august 2021, in crestere cu 23,50%… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

