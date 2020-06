Pensiile pot fi majorate! Tăriceanu a spus adevărul. Guvernul trebuie să fie ”mai atent” Totodata, Tariceanu a subliniat faptul ca atat premierul Orban cat și Florin Cițu se uita in buget „doar la capitolul cheltuieli” . ”Pensionarii vor pierde 30% din marirea de 40% a punctului de pensie. Din punct de vedere economic vad ca Guvernul, domnul Orban, domnul Cițu, sunt pur și simplu paralizați. Ei se uita la buget numai la capitolul de cheltuieli. Ii intreb: domnilor, știți ca exista și un capitol de venituri? Nu vreți sa faceți ceva sa majorați veniturile? Nu vreți sa va gandiți cum faceți o colectare mai buna a TVA-ului? Nu vreți sa vedeți alte taxe care nu sunt platite de anumite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

