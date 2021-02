Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile nu vor mai fi distribuite fizic, dupa cum se asteapta chiar directorul general al Postei Romane, Horia Grigorescu, precizand intr-un interviu acordat profit.ro ca in pandemie nici macar ANAF nu se mai folosea de serviciile sale pentru trimiterea notificarilor privind executarile silite.

- Aproape 300 de angajați ar putea parasi compania, atat prin plecari voluntare, cat și prin concedieri colective in urmatoarea perioada, potrivit Antena 3. Astfel, 21% din angajatii TESA din sediul central și 13% din personalul administrativ din teritoriu ar putea sa plece acasa. Angajații disponibilizați…

- Guvernul a discutat, in sedinta de miercuri, prima forma a OUG care prevede masurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul Florin Citu a anunțat austeritate totala, pentru ca trebuie luate masuri, deoarece „asa nu se mai poate”. ”Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute de aceasta…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat o decizie luata de Guvern privind pensiile: acestea nu vor mai crește in acest an, ci vor fi indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formula care va lua in calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent.…

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, cere conducerii PNL sa nu il numeasca pe prefectul județului Cluj pe avocatul nominalizat de UDMR, așa cum s-a stabilit la “imparțeala” funcțiilor de prefect in coaliția de guvernare. Practic, Boc se alatura “Noului Grup de la Cluj” care i-a cerut lui Ludovic…

- Premierul Florin Cițu a afirmat luni ca bugetul pe 2021 se va construi pe actuala legislație, care prevede indexarea pensiilor cu rata inflației. Acesta a explicat ca Guvernul incearca sa impuna o noua legislație a pensiilor, pana la 1 septembrie 2021, care ar urma sa repuna contributivitatea ca principiu…

- Posta Romana va incepe luni, 4 ianuarie, plata pensiilor pe aceasta luna. In urma cu cateva zile, reprezentantii institutiilor implicate au pus la punct un plan de actiuni care sa permita achitarea la timp a acestor drepturi aferente lunii ianuarie. Avand in vedere programul redus de Sarbatori, saptamana…