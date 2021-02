Stiri pe aceeasi tema

- Conturarea bugetului de stat pe acest an vine la pachet cu taierea unor beneficii. Anunțul oficial a fost facut luni. Premierul Florin Cițu i-a informat, luni, pe liberali ca Executivul va face o economie de pana la 2 miliarde de lei, renunțand la unele beneficii acordate de la buget. Sunt vizate, de…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial ca in sedinta coalitiei s-a stabilit ca nu vor mai fi emise noi vouchere de vacanta in acest an. Orban a spus ca vor ramane valabile voucherele de vacanța emise anterior. „Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca, in urma discutiilor in sedinta coalitiei, a fost stabilit ca nu vor mai fi emise noi vouchere de vacanta deoarece exista vouchere de vacanta deja emise care sunt valabile si in acest an. „Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni, 8 februarie, ca punctul de pensie va creste doar de la 1 ianuarie 2022. "Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare. El a vorbit si despre voucherele de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca, in sedinta coalitiei guvernamentale, s-au discutat liniile mari ale constructiei bugetare pentru acest an si anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor, precizand ca voucherele de vacanta nu vor mai fi emise in 2021. "Nu se emit…

- Ordonanța de Urgența prin care o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar vor fi eliminate ar urma sa fie adoptata miercuri, 10 februarie. Ca o noutate la cele declarate public de Florin Cițu saptamana trecuta reprezinta eliminarea voucherelor de vacanța…

- Salariile bugetarilor, precum și nivelul sporurilor vor fi înghețate la nivelul acestui an, conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Acesta mai prevede continuarea acordarii voucherelor de vacanța în cuantum de 1.450 lei, precum și suspendarea aplicarii…

- Reprezentantul Guvernului a afirmat ca au existat sectoare ale economiei pe care autoritatile nu au putut sa le ajute atat de mult, "in special zona HoReCa". "Am prelungit voucherele de vacanta. Mentinem voucherele de vacanta. Este un «fake news» aruncat in spatiul public ca nu le vom mentine.…