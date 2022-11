Pensiile de stat din vestul Germaniei ar creste cu 3,5%, iar cele din estul Germaniei cu 4,2%, potrivit proiectului, in conditiile in care guvernul continua sa reduca decalajul pensiilor dintre cele doua regiuni. Decizia finala referitoare la cresterile pensiilor va depinde de datele referitoare la cresterea salariilor, care vor fi publicate la inceputul anului 2023. The post Pensiile din Germania ar putea fi majorate cu pana la 4,2% din iulie 2023, sub rata asteptata a inflatiei, de 7% first appeared on Money .