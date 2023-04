Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai anunta vineri ca pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie, pentru ca pensionarii sa isi poata face cumparaturile de Paste.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta vineri ca pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie, pentru ca pensionarii sa isi poata face cumparaturile de Paste.”Pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11…

- Pensiile se vor plati in luna aprilie cu patru zile mai devreme, pentru ca beneficiarii sa isi poata face cumparaturile de Paste, a anuntat, vineri, ministrul Muncii, Marius Budai. ‘Pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie, astfel incat parintii…

- Senatorii USR au protestat fata de legile Educatiei aflate in circuit Parlamentar, sustinand ca prin aceste proiecte nu se face „niciun fel de reforma”, iar ministrul Ligia Deca nu a oferit raspunsuri la dezbaterea din plen de miercuri de la Ora Guvernului. Ei au afisat atat in plen, cat si pe hol pancarte…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca mai multe pensii vor fi recalculate. Masura face parte din reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale. Potrivit ministrului, vor fi recalculate pensiile al caror cuantum depașește venitul incasat in perioada in care pensionarul se afla in activitate.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale include recalcularea acelor pensii al caror cuantum depaseste venitul incasat de pensionar in perioada in care se afla in activitate. Astfel, pensiile a mii de romanii ar putea sa scada dupa recalculare. ”Spus…

- SUA a anuntat ca va asigura asistenta umanitara de urgenta in valoare de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, dupa cutremurele puternice care au ucis peste 21.000 de oameni, potrivit Reuters. Anuntul facut, joi, de Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a venit la scurt timp dupa…

- Procurorii DNA cer Tribunalului București arestarea pentru 30 de zile a directorului Romarm Gabriel Țuțu și a lui Alexandru Pițurca, fiul fostului selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca. Anunțul a fost facut, marți, de DNA, intr-un comunicat de presa. „In cauza mediatizata prin comunicatul…