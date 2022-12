Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2022: Cand vor fi platiți banii in decembrie și ce se va intampla cu noile cupoane din ianuarie Pensii 2022: Cand vor fi platiți banii in decembrie și ce se va intampla cu noile cupoane din ianuarie Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile,…

- Guvernul anunta vouchere pentru romani pentru a trece iarna. Anuntul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca, iar ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat vineri, la Antena 3 CNN despre ce este vorba mai exact.

- Marius Budai le-a facut o promisiune persoanelor vulnerabile, avand in vedere situația economica actuala din Romania. Astfel, ministrul Muncii a insistat pe faptul ca nu poate avansa un procent de majorare a pensiilor pana cand nu va fi aprobat bugetul, dar ca acest procent nu va fi in niciun caz mai…

- Asociatiile de pensionari au organizat marți, 11 octombrie, un protest in Piața Victoriei, prin care solicita cresterea pensiilor cu 26%. Acțiuni similare au loc și la sediile prefecturilor din tara. Presedintele Federatiei Nationale Unirea a Pensionarilor din Romania (FNUPR), Dumitru Cojanu, a precizat…

- Cresc pensiile și salariile de la 1 ianurie 2023, potrivit unor surse guvernamentale. Pensiile vor crește cu maximum 11%, iar salariul minim ma fi majorat la 3000 de lei. Subiectul creșterii pensiilor și salariului minim a provocat un scandal in coaliție, dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat…

- Marius Budai vine cu un nou anunț despre pensii. Acesta a susținut ca indemnizațiile urmeaza sa creasca de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii a declarat ca pensionarii nu trebuie sa iși mai faca griji in aceasta privința in viitorul apropiat. ,,Important este ca ne-am inteles, in coalitie suntem cu totii…

- Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii anunța ca pensiile cresc de la 1 ianuarie 2023. Prag minim acceptat in coaliție Pensiile cresc de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni seara, ca exista deschidere din partea partenerilor de coaliție de la PNL ca pensiile sa fie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca „se bucura foarte mult” ca prim-vicepresedintele PNLRares Bogdan i-a lamurit pe cei din PNL ca trebuie marite pensiile. Declarația vine dupa un anunț al ministrului Muncii, Marius Budai, privind marirea pensiilor, care a fost criticat de liberali pentru ca…