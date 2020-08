Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca pensiile vor creste anul acesta, precizand ca procentul de majorare va fi facut public la finalizarea analizelor economice pe care Guvernul le are in lucru."Singurul lucru pe care pot sa vi-l garantez este ca vom creste pensiile. Cu cat vom creste…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca pensiile vor creste anul acesta, precizand ca procentul de majorare va fi facut public la finalizarea analizelor economice pe care Guvernul le are in lucru. ‘Singurul lucru pe care pot sa vi-l garantez este ca vom creste pensiile. Cu cat vom creste pensiile,…

- Trei mari organizatii ale pensionarilor au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze manifestatii de strada in septembrie, in cazul in care Guvernul nu va respecta legea care prevede cresterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie.

- Trei mari organizatii ale pensionarilor au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze manifestatii de strada in septembrie, in cazul in care Guvernul nu va respecta legea care prevede cresterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie.

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar si într-o situatie economica favorabila, dar ca, acum, când România este într-o criza, cresterea pensiilor cu 40% nu poate fi sustinuta financiar. CITEȘTE ȘI:…

- Premierul Ludovic Orban a evitat mult timp subiectul creșterii pensiilor, dar mereu a dat de ințeles ca reprezinta o problema majora. Pe masura ce se apropie termenul de 1 septembrie, problema a devenit mai prezenta in mentalul colectiv, iar Orban nu a mai putut face manevre de evitare. In direct,…

- Creșterea pensiilor cu 40 la suta este goarna electorala in care sufla continuu PSD, incercand revenirea electorala, ceea ce analiștii lucizi spun ca ar fi o catastrofa financiara pentru țara, prabușind tot ce mai ramas intreg. Intrebat in legatura cu acest subiect, premierul Ludovic Orban a explicat…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, joi, faptul ca pensiile vor creste, dar o decizie in acest sens va fi luata cand Guvernul va avea raportul la sase luni privind starea economiei si starea bugetara, cat si prognoza economica pe urmatoarea perioada. "Este prematura orice declaratie pe tema aceasta.…