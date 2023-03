Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 15,1% in ianuarie 2023, de la 16,4% in decembrie 2022, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,47%, cele nealimentare cu 11,88%, iar serviciile cu 10,27%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti publicitatii.

- Dimensiunile DEZASTRULUI: Populația Romaniei a scazut cu 4 milioane de oameni in 30 de ani. A ajuns la nivelul din 1966 Romania a inregistrat o scadere a populatiei de 4 milioane de persoane in ultimii 30 de ani, ajungand in 2021 la nivelul din 1966, relateaza alba24.ro, iar declarația ii aparține presedintelui…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 16,4% in luna decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, marfurilor nealimentare cu 14,95% si a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) .In luna decembrie, preturile de consum…

- Chiar daca veniturile romanilor pe gospodarie au crescut intr-un an cu aproape 1.000 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), romanii simt ca traiesc tot rau, din cauza scumpirilor, iar aproape 40% din venituri se duc pe mancare. Deși romanii au primit in afara de majorari…

- In timp ce numarul ortodocșilor este in scadere, in Romania exista o religie care și-a caștigat numeroși adepți de la ultimul recensamant. Penticostalii sunt cu 42.000 mai mulți, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS).

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2021, date semidefinitive, a fost de 1.187,402 miliarde lei preturi curente, in crestere in termeni reali, cu 5,8% fata de 2020, conform Institutului National de Statistica (INS), citat de Agerpres. Comparativ cu varianta provizorie, in varianta semidefinitiva,…