Pensiile ar putea să crească, din 2024, cu 14% Ministrul Finantelor Marcel Bolos a declarat, marti, referitor la cresterea pensiilor anul viitor, ca au fost facute calcule si proiectii bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde lei. Chestionat daca procentul de indexare va di de circa 14%, ministrul PNL a raspuns: „Da, dar aici este un calcul estimativ, in acest moment” si a completat ca nu ar vrea „sa sune ca angajamente pe care le facem, ci a calculelor pe care le avem acum pentru anul viitor”. „Prin noua lege a pensiilor si reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun ca va avea inclusiv o inlaturare a inechitatilor sociale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

