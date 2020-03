Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca, in prezent, nu exista o discuție legata de creșterea pensiilor cu 40%, conform legislației in vigoare. Cițu evita sa spuna clar daca pensiile vor mai fi sau nu majorate la toamna cu 40%, dar considera ca subiectul ar merita o discuție: ”In acest moment,…

- Toți pensionarii trebuie sa afle asta! Masuri de ultima ora despre plata pensiilor. Pensiile ar putea fi platite in ….. Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a afirmat, ca pensionarii nu de ce sa se teama, deoarece, pensiile vor fi achitate pana la ultimul leu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Intrebat despre temerile Comisie Europene referitoare la cresterea pensiilor cu 40 la suta, Ludovic Orban a explicat ca exista resurse pentru sustinerea majorarii. "In legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale sunt prevazuti banii pentru cresterea pensiilor in conformitate…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40- de la 1 septembrie 2020. "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa o spun: PSD intretine aceasta frica, PSD intretine intrebarile incontinuu pe acest…

- Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Lucram la imbunatatirea acestei legi. Sunt multe, saptamana viitoare o sa avem un material pe acest subiect. Sunt decizii ale Curtii Constitutionale care trebuie sa aiba…

- Cei care acum au pensiile recalculate cu un stagiu complet de 20 ani vor avea de suferit in urma recalcularii din 2021, deoarece la recalculare stagiul complet va fi de 25 ani și chiar daca sunt "asigurați" ca le va ramane in plata cuantumul cel mai avantajos, vor avea surpriza sa constate ca dupa…

- Ministrul desemnat al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in cadrul audierilor parlamentare, ca nu poate sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea daca Guvernul va mari pensiile cu 40% de la 1 septembrie 2020 si a subliniat ca va respecta legea in vigoare. Ministrului…

- Pensionarii care incaseaza drepturile banești prin intermediul Poștei Romane vor intra in posesia banilor, incepand de astazi. Plata pensiilor a fost decalta cu cateva zile din cauza sarbatorilor de iarna Pensiile distribuite de Posta Romana in bani lichizi vor incepe sa fie aduse de postasi la domiciliu…