Pensii private 2020. Banii viitorilor pensionari, în pericol. Ce s-a întâmplat acum în România Criza epidemica a demonstrat, inca o data, ca la mai bine de 12 ani de la inființarea sistemului de pensii private obligatorii, Pilon II, numele fondului unde cotizezi nu mai este deloc nesemnificativ, iar o verificare fie ea și trimestriala a randamentelor poate face diferența. Ce s-a ales de banii viitorilor pensionari din cauza pandemiei […] The post Pensii private 2020. Banii viitorilor pensionari, in pericol. Ce s-a intamplat acum in Romania appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

