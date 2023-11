Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat, luni, 6 noiembrie, calendarul asumat pe noua lege a pensiilor, ce prevede o creștere medie cu 40 la suta a pensiilor in 2024. „Proiectul legii pensiilor este in transparenta pana pe data de 9 noiembrie. Ambitia noastra este ca pe 9 noiembrie sa fie adoptat in Guvern, dupa […]