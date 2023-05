Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce pierdem bani din PNRR ca nu putem sa renunțam la pensiile speciale, Guvernul cauta sa scoata camașa din cauza pierderilor de la buget. Momentan, știm ca sunt 20 de miliarde, dar n știm cifra exact pana la finele anului. Inghesuit de aceste pierderi, Executivul pregatește acum dupa inghețarea…

- Guvernul va pune la dispoziția autoritaților publice locale de nivelul intii un instrument electronic eficient și modern de inregistrare a lucrarilor topografo-geodezice. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat instituirea sistemului informațional geografic de stat ,,Registrul de stat al lucrarilor…

- Executivul va analiza, saptamana aceasta, propunerile ministerelor pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul Nicolae Ciuca a cerut cheltuieli publice mai mici, dar fara a afecta fondurile de salarii, dupa ce s-a constatat ca deficitul bugetar a depasit, in primele luni, nivelul prognozat. Unii…

- Coaliția sta cu sabia deasupra capului cu privire la pensiile speciale. Comisia europeana nu accepta compromisuri privind refacerea legii pensiilor speciale. In aceste zile, PNL și PSD ar trebui sa ia o decizie clara privind indemnizațiile speciale. Culmea este ca pensiile speciale pare ca se inmulțesc…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, anunța ca ninsorile din Moldova se vor muta astazi și in centrul țarii, in zona Transilvaniei. Intre timp, in zona Moldovei s-a emis Cod Roșu de ninsori.”Pentru zilele urmatoare, in continuare apariția și menținerea ninsorilor in special in zona de munte și nu in ultimul…

- Intr-un comunicat facut public luni, 13 martie, se transmite ca PSD-ul a inceput consultarile publice asupra proiectelor legilor Educației: legea invațamantului preuniversitar și legea invațamantului universitar.Astfel, s-a anunțat ca reprezentanții partidului condus de catre Marcel Ciolacu au avut,…

- Ioana Theodoru Peste 100 de parlamentari PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu, au depus un proiect de lege prin care cer avizarea, de catre CSAT, a directorului general al serviciului secret al ministerului de Interne, DGPI. Proiectul precizeaza ca și directorul in funcție va trebui sa primeasca avizul…

- Intr-o ședința care a ținut mai bine de doua ore, social-democrații l-au criticat pe ministrul Muncii pentru proiectul de reforma trimis in Parlament.Iar contestatarul principal al lui Marius Budai este chiar liderul PSD, Marcel Ciolacu. Potrivit unor surse, Lia Olguța Vasilescu i-ar fi cerut ministrului…