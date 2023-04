Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, atat la nivelul Ministerului Muncii, cat și in cadrul Caselor de Pensii județene se lucreaza intens la recalcularea dosarelor de pensii. Președintele CNPP spune ca sunt rezolvate in procent de 80% din dosare. In același timp, Daniel Baciu spune ca, intr-adevar, se maresc pensiile pentru…

- Ministerul Agriculturii anunța ca a lansat in consultare publica proiectul privind sprijinul pentru susținerea producției de cartof in anul 2023. Suma alocata este de aproape 3 milioane de euro.

- Salina Cacica primește 4 milioane de euro de la Ministerul Economiei pentru o instalație noua de recristalizare. Anunțul a fost facut la Suceava de ministrul economiei, Florin Spataru, care a precizat ca banii sunt alocați in bugetul pe anul acesta al ministerului. Florin Spataru a spus ca salina Cacica…

- Daniel Baciu, cel care este directorul Casei Naționale de Pensii, a reactionat dupa vestea ca, in urma recalcularii, mai multe pensii vor fi diminuate. El a infirmat acest zvon, ba chiar a adaugat ca eliminarea inechitaților ar putea duce la creșterea veniturilor in anumite cazuri pentru pensionari.…

- In urma catastrofei feroviare din Grecia s-au confirmat, pana in ziua de 2 martie 2023, un numar de 46 de persoane decedate. Printre decedați se afla și doi mecanici de locomotiva, care tractau cele doua trenuri. Cel puțin alte 66 de persoane au fost ranite. Unul dintre trenuri era de marfa și avea…

- Consiliul Județean Suceava va aloca 1,5 milioane de lei pentru modernizarea bazei nautice de canotaj din Falticeni. Anunțul a fost facut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, in ședința de astazi a deliberativului. „Vom veni in ședința urmatoare cu alocarea unei sume de bani din partea…

- Seful diplomatiei americane, Anthony Blinken, a anuntat duminica, in Turcia, un ajutor suplimentar de 100 de milioane de dolari pentru persoanele afectate de cutremurele din 6 februarie. Cel mai recente date arata un bilanț de 47.000 de morți in, Turcia și Siria, informeaza AFP.

- Producatorul german de automobile BMW va investi 800 de milioane de euro (866 de milioane de dolari) in statul central San Luis Potosi din Mexic pentru a produce baterii de inalta tensiune și modele „Neue Klasse”, adica vehiculele complet electrice, a anunțat vineri (3 februarie) producatorul auto,…