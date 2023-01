Stiri pe aceeasi tema

- Vechimea in munca pentru medicii de familie și stomatologi va fi recunoscuta: Legea a fost promulgata Vechimea in munca pentru medicii de familie și stomatologi va fi recunoscuta: Legea a fost promulgata Legea prin care vechimea in munca la angajare și la incadrarea in grila de salarizare va fi recunoscuta…

- Majorarea salariului minim pe economie din 2023 are și consecințe. Odata cu acesta crește și prețul pe care romanii trebuie sa il plateasca daca vor sa iși cumpere ani de vechime pentru pensia la stat. Și in acest an, cetațenii romani care se apropie de varsta de pensionare care nu au atins stagiul…

- Inca un judecator din cadrul Tribunalului Specializat Cluj s-a pansionat, printr-un decret semnat de Klaus Iohannis. Numarul beneficiarilor de pensii se serviciu a ajuns la 9.950 de persoane, in decembrie 2022.

- Un proiect de lege de recunoaștere a vechimii in munca in cazul medicilor de familie și a stomatologilor a fost adoptat de Parlament. In total, este vorba de peste 12.000 de medici de familie cu cabinete individuale și peste 16.000 de cabinete stomatologice. „Odata cu aceasta lege, medicii vor putea…

- In luna ianuarie 2022, valoarea pensiei minime a crescut la 1.000 de lei, oamenii fiind nevoiți sa traiasca cu 33 de lei pe zi chiar și dupa 40 de ani de munca. In nordul tarii oamenii au pensii agricole, adica pensii de CAP. Acesta este cazul si lui Nea Petrea si a lui tanti Ana din comuna Lunca, Botosani.…

- In luna ianuarie 2022, valoarea pensiei minime a crescut la 1.000 de lei, oamenii fiind nevoiți sa traiasca cu 33 de lei pe zi chiar și dupa 40 de ani de munca. In nordul tarii oamenii au pensii agricole, adica pensii de CAP. Acesta este cazul si lui Nea Petrea si a lui tanti Ana din comuna Lunca,…

- Numeroși romani sunt interesați de aceasta varianta de a-și asigura un trai decent la batranețe.Cu banii la purtator și cu cateva proceduri birocratice de urmat, doritorii au șansa sa iși achiziționeze ani pe cartea de munca. Afla cat te poate costa sa iți cumperi vechime in munca in Romania anului…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta,…