Pensii mai mari începând cu anul 2022. Analist economic: Deși majorarea este semnificativă, nu compensează creșterea prețurilor din 2021 Pensii mai mari incepand cu anul 2022. Analist economic: Deși majorarea este semnificativa, nu compenseaza creșterea prețurilor din 2021 Pensii mai mari incepand cu anul 2022. Analist economic: Deși majorarea este semnificativa, nu compenseaza creșterea prețurilor din 2021 Odata cu inceputul anului 2022 va avea loc și o majorare a punctului de pensie, cu aproape 10% și a pensiei minime garantate de stat cu 25% comparativ cu valorile din acest an. Deși creșterea pensiei este semnificativa, valorile nu compenseaza in totalitate creșterea prețurilor din acest an, arata analistul Gandul Petrișor Peiu,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciuca va aproba, in sedinta de miercuri, Ordonanta de Urgenta prin care punctul de pensie va fi majorat la 1.586 de lei, de la 1 ianuarie 2022. De asemenea, alocatiile vor fi crescute la 600 lei pentru copiii intre 0-2 ani si cei cu dizabilitati si la 243 lei pentru copiii intre 2-18 ani. Ordonanta…

- Pensiile speciale pentru primari se amana, conform unei Ordonanțe de Urgența care va fi emisa de Guvernul Romaniei. Informația in acest sens a fost prezentata, miercuri seara, de inalte surse din cadrul Guvernului. Pensiile speciale pentru aleșii locali urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2022.…

- Se MAJOREAZA pensiile. Guvernul va crește, miercuri, prin ordonanța de urgența, cuantumul punctului de pensie Se MAJOREAZA pensiile. Guvernul va crește, miercuri, prin ordonanța de urgența, cuantumul punctului de pensie In cursul zilei de miercuri, 15 decembrie, Guvernul Ciuca va majora, prin ordonanța…

- Bugetul pentru bursele elevilor a crescut cu 109 milioane lei. Anunțul ministrului Educației, dupa rectificarea bugetara Bugetul pentru bursele elevilor a crescut cu 109 milioane lei. Anunțul ministrului Educației, dupa rectificarea bugetara Sorin Cimpeanu a anunțat faptul ca Ministerul Educației a…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) poate sa faca acte de urmarire penala in cazuri de tradare, spionaj și terorism, in acele cazuri speciale prevazute de Legea siguranței naționale, in baza careia instituția iși desfașoara activitatea. Plenul Camerei Deputatilor a votat marti, 16 noiembrie, proiectul…

- Instituțiile publice nu mai vor mai avea voie sa ceara copii dupa documente emise de stat: Legea, promulgata de președintele Iohannis Instituțiile publice nu mai vor mai avea voie sa ceara copii dupa documente emise de stat: Legea, promulgata de președintele Iohannis Președintele Klaus Iohannis a promulgat…

- Bugetul alocat voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza s-a terminat! Guvernul va face suplimentare. „Am vorbit acum despre acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccineaza. Vreau sa va spun ca bugetul cred ca este finalizat. Va trebui sa luam inca o Hotarare de Guvern prin…

- Autoritațile iau in calcul creșterea limitei de viteza pe autostrazi, drumuri expres și drumuri național-europene. Este vorba despre un proiect de lege depus la Senat prin care se dorește modificarea Codului Rutier actual și creșterea limitelor de viteza pe drumurile din Romania. Din expunerea de motive…