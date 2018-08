Stiri pe aceeasi tema

- In Teleorman, procentul notelor peste 8 la examenul de definitivat a crescut cu aproape 10 procente in urma soluționarii contestațiilor in Social / on 31/07/2018 at 09:43 / 15 dascali din județ, care au participat, anul acesta, la proba scrisa a examenului de definitivat, au fost nemulțumiți de notele…

- Peste 10.000 de baloti de paie s-au facut scrum la Radoiesti Vale in Eveniment / on 23/07/2018 at 09:37 / Interventie dificila a pompierilor militari in seara zilei de duminica, 22 iulie, la Radoiesti Vale, unde peste 10.000 de baloți de paie, cca. 200 kg de azotat si doua remorci au fost mistuite…

- Aproape 400 de teleormaneni au depus cereri de pensionare in luna iunie, alti aproape 600 au cerut recalcularea drepturilor in Social / on 18/07/2018 at 11:36 / 109.301 de dosare de pensii erau in plata, la finalul lunii iunie, in evidentele Casei Judetene de Pensii Teleorman, cele mai multe, respectiv…

- Accident rutier la Nanov: O femeie si un copil au ajuns la spital in Eveniment / on 08/06/2018 at 10:15 / Un accident rutier in urma caruia o femeie si copilul acesteia, in varsta de aproximativ cinci ani, au ajuns la spital, a avut loc in aceasta dimineata, pe Drumul European 70, in localitatea…

- Pompierii teleormaneni, locul III pe țara la Cupa pompierii la pescuit sportiv” in Eveniment / on 06/06/2018 at 10:51 / 24 de echipe din 13 județe au participat, in perioada 28-30 mai, la cea de-a doua ediție a competiției „Cupa pompierii la pescuit sportiv”, concurs desfașurat pe Balta 4 Vadu Roșu…

- Asociatia EuroTeleorman incaseaza, sub forma de cotizatie lunara, 2.500 de lei de la Consiliul Local Zimnicea in Politic / on 04/06/2018 at 11:48 / Consilierii locali zimniceni au aprobat, in sedinta ordinara de vineri, 25 mai, proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie…

- Cea mai mare pensie din Teleorman: un fost magistrat incaseaza, lunar, 22.435 de lei in Social / on 31/05/2018 at 12:01 / In prezent, Casa Județeana de Pensii Teleorman are in plata 109.545 de dosare de pensii din care 91.441 sunt pensii de stat, in timp ce 18.104 sunt pensii CAP. Potrivit informatiilor…

- Peste 400 de solicitari la Ambulanta, la final de saptamana; trei persoane au fost gasite decedate in Eveniment / on 21/05/2018 at 13:10 / 440 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 18 mai, ora 00.00– 21 mai, ora 08.00, iar trei persoane (doi barbati, cu…