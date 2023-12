Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine se știe, guvernul lui Nicolae Ciuca introducea un quantum de 200 de lei, la salariul minim, dar fara a fi impozitat. Dar acum, conform unor surse guvernamentale, daca nu se gassc soluții, salariile s-ar putea micsora de la 1 ianuarie 2024, iar asta ar fi o mare lovitura pentru acesti romani.…

- Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a venit cu informații importante privind acordarea pensiilor pentru luna octombrie 2023. Acesta a anunțat, de asemenea, ca peste patru milioane de pensionari romani vor primi bani in plus in perioada urmatoare. De ce se acorda cei 1.000 de lei? 1.000…

- In cursul serii de marți, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a oferit detalii cu privire la sistemul de creștere a pensiilor și sursele de finanțare pentru acestea. Mai mult, oficialul a oferit o perspectiva detaliata asupra metodologiilor de calcul a pensiilor propuse de Guvern in proiectul pentru…

- Veste buna pentru o categorie de angajați care lucreaza la stat. Incepand cu 1 noiembrie, Metrorex va majora salariile cu 13%, decizie la care s-a ajuns dupa un numar impresionant de intalniri cu sindicaliștii. Ce alte beneficii vor mai avea angajații Metrorex? Angajații de la Metrorex, creșteri salariale…

- Se dau de la stat bani in plus pentru acesti romani. Cine sunt norocosii si ce conditie trebuie indeplineasca pentru a primi 700 de lei. Este vorba despre o noua bursa care are un rol imprtant pentru societatea romaneasca, dupa cum anunța ministrul Familiei. Ce categorie de romani primește un ajutor…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu precizari suplimentare privind majorarea pensiilor, masura ce ar putea sa intre in vigoare de la data de 1 ianuarie 2024. Creșterea veniturilor financiare ale varstnicilor se va face diferențiat. Unii romani vor primi pensii marite și cu 30 de procente. Marcel Ciolacu,…

- Premierul a facut recent un anunț important. Statul va da mai mulți bani pentru o anumita categorie de romani. Marcel Ciolacu a precizat ca este vorba despre o marire cu 50%. Cine va beneficia. Statul ofera mai mulți bani pentru o categorie de romani In condițiile in care viața devine din ce in ce mai…

- Astazi, in cadrul festivitații de deschidere a noului an școlar, președintele Romaniei, alaturi de ministrul Educației, Ligia Deca, s-a aflat la Școala Gimnaziala nr. 162 din Sectorul 1, acolo unde a adresat cele mai bune ganduri elevilor și profesorilor. Mai mult, Klaus Iohannis le-a dat asigurari…