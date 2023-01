Stiri pe aceeasi tema

- Recalculare PENSII 2023: Noua formula de calcul a pensiilor din Romania! Cum se va aplica Recalculare PENSII 2023: Noua formula de calcul a pensiilor din Romania! Cum se va aplica Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca se schimba formula de calcul a pensiilor din Romania. Citește și: Impozitare…

- Se schimba formula de calcul, toate pensiile se recalculeaza. Marius Budai spune ca noua formula de calcul va fi aplicata gradual și ca anticipeaza ca va avea un impact major asupra sistemului de pensii din Romania. ‘Am descoperit cateva aspecte și le vom indrepta’, a spus ministrul. Marius Budai susține…

- Social Distribuirea pensiilor incepe de maine ianuarie 4, 2023 15:13 Deși, inițial, Compania Naționala Poșta Romana a anunțat o intarziere de cateva zile a pensiilor, fapt datorat zilelor libere de care au beneficiat atat angajații Poștei Romane, cat și cei ai Casei Naționale de Pensii Publice, astazi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat in aceasta seara, la Antena 3 CNN, cand va fi gata noua Lege a Pensiilor in forma actualizata, in așa fel incat sa inceapa recalcularea pensiilor.

- Ministrul Muncii , Marius Budai , a precizat ca la nivel guvernamental se discuta despre o majorare a pensiilor cu 10 la suta, plus sprijinirea pensionarilor cu pensii mici si a categoriilor vulnerabile mai ales pe perioada iernii. O decizie finala se va lua, insa, in cadrul coalitiei, iar aceasta va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, respinge ideea cresterii varstei de pensionare in Romania, considerand ca, inainte de a creste aceasta varsta, e nevoie sa creasca speranta de viata sanatoasa a populatiei. El se exprima in favoarea cumulului pensiei cu salariul inclusiv la stat, dar doar in cazul acelor…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a acordat un interviu agenției Agerpres, in cadrul caruia a vorbit, printre altele și despre alocațiile pentru copii. AGERPRES: Care credeti ca ar fi nivelul salariilor si pensiilor pentru a putea vorbi de o viata decenta in Romania? Marius Budai: Nu am sa dau o cifra…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține ca beneficiarii voucherelor pentru alimente vor primi a treia tranșa de bani saptamana urmatoare, iar ultima – inaintea sarbatorilor de iarna, informeaza Antena3. „Saptamana viitoare se vor alimenta cardurile cu a treia a tranșa pentru octombrie. Suntem in discuții,…