Pensii 2023: Milioane de romani cu pensie mica ar putea primi un total de 4.000 de lei in luna ianuarie Pensii 2023: Milioane de romani cu pensie mica ar putea primi un total de 4.000 de lei in luna ianuarie In luna ianuarie, peste 4,4 milioane de pensionari ar putea sa primeasca un venit total de 4.000 de lei, conform unei propuneri a PSD, fiind vorba despre 95% din totalul pensionarilor. Aceasta este varianta asumata […]