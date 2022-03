Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Cartel Alfa a criticat dur propunerea PNL de micșorare a contribuției pentru CAS cu 5% de la 25% la 20 la suta. In opinia lui Bogdan Hossu, o asemenea masura in contextul actual ar duce la ruinarea sistemului de pensii din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Floiin Citu afirma, intr-un mesaj pe Facebook, ca ”reglementatorii din Romania si institutii precum Oficiul pentru spalarea banilor si ANAF trebuie sa-si faca toti datoria si sa ofere informatiile catre Ministerul de Finante”. ”Este necesara o celula de criza la Ministerul Finantelor, pentru a impune…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, la 24 de ore dupa ce ministrul Finanțelor a anunțat injumatațirea accizei la carburant, ca masura contravine normelor europene. „Automat intri in procedura de infringement", a afirmat Cițu, fost premier. El a spus ca nu poate fi negociat cu Comisia…

- Marcel Ciolacu a comentat asupra solutiilor pentru reducerea inflatiei pe care liderul PNL, Florin Citu, le-a prezentat pe Instagram. Presedintele PSD a punctat faptul ca Florin Citu a fost ministru al Finantelor si stie cel mai bine ca nu o simpla masura va duce la scaderea inflatiei.

- Este inadmisibil ca atunci cand se adreseaza cineva la microfon sa fie bruscat, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. El afirma ca regulamentul va fi modificat. Virgil Popescu a reacționat corect, declara Ciolacu. „Este inadmisibil cand se adreseaza cineva la microfon sa fie bruscat.…

- Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in Romania: Ce efecte ar avea asupra magazinelor Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in Romania: Ce efecte ar avea asupra magazinelor Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca reducerea TVA-ului la alimente nu este o masura care „sa ajute”,…

- Profesorul Razvan Chereches afirma, luni seara, ca varianta Omicron va produce un dezastru in Romania, intrucat populatia este neprotejata. ”Chiar daca pare ca are simptome mai usoare decat Delta, la rata aceasta de crestere nu va conta si efectul asupra sistemului de sanatate ar putea fi devastator”,…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a transmis, vineri, un mesaj de noul an, in care afirma ca are in continuare o datorie fata de cei care si-au pus si isi pun sperantele in ei. ”Anul 2021 a fost un an greu, cu multe decizii complicate”, afirma liderul USR, el precizand ca ”de multe ori au ales bine, iar…