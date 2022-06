Pensii 2022: Noi categorii de salariați vor putea să se pensioneze mai devreme. Cine ar putea beneficia de propunerile senatorilor Pensii 2022: Noi categorii de salariați vor putea sa se pensioneze mai devreme. Cine ar putea beneficia de propunerile senatorilor Legislația pensiilor de stat ar putea fi modificata și noi categorii de salariați ar putea sa se pensioneze mai devreme. Aceștia ar putea beneficia de condiții favorabile la pensionare daca doua propuneri legislative inregistrate recent la Senat vor fi votate in parlament. Prima propunere vizeaza introducerea de noi activitați și unitați in categoria locurilor de […] Citește Pensii 2022: Noi categorii de salariați vor putea sa se pensioneze mai devreme. Cine ar putea… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor ar putea fi, din nou, modificata: Categorii noi de salariați ar putea ieși la pensie mai devreme Legea pensiilor ar putea fi, din nou, modificata: Categorii noi de salariați ar putea ieși la pensie mai devreme Un proiect de lege depus la Senat spre dezbatere, propus de catre un grup…

- Majorarea salariilor pentru bugetari, votata de Parlament. Categoriile de salariați care vor avea venituri mai mari Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca functionarii publici si personalul contractual din Ministerele Transporturilor si Culturii, precum si din serviciile…

- Absolvenții care vor accesa creditul pregatit in programul StudentInvest și care se vor angaja la scurt timp dupa promovarea examenului de licența vor beneficia, timp de doi ani, de o scutire a impozitului pe venit aplicat salariului. Masura se regasește intr-un proiect de OUG privind aprobarea programelor…

- Astfel, potrivit noilor norme internationale, conditia ca orice vehicul sau ansamblu de vehicule sa aiba un conducator se considera a fi indeplinita in cazul utilizarii unui sistem de conducere automatizata ce se conformeaza legislatiei nationale.Proiectul de lege prevede definirea sistemului de conducere…

- Directiva privind restructurarea este cu un pas mai aproape de implementare, dupa ce proiectul de lege privind transpunerea sa in legislatia nationala a trecut de Senat si va fi trimis la Camera Deputatilor, care este for decizional.

- Directiva europeana privind reducerea TVA la produsele de baza: Romanii ar putea beneficia, daca autoritațile adapteaza legislația Romania ar putea beneficia de doua noi cote reduse de TVA daca autoritatile decid transpunerea in legislatia nationala a unei directive europene. Statelor membre li se ofera…

- O noua categorie de salariati pot iesi mai devreme la pensie, Legea 74/2022 aplicandu-se de duminica, 10 aprilie. Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a stabilit care sunt cele doua modele de adeverinte, pe care le publicam mai jos.

- Pensii 2022: O noua categorie de salariați romani va putea ieși mai devreme la pensie. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial Vești bune pentru o noua categorie de viitori pensionari. Potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial, salariații care au lucrat in grupa I și/sau a II-a de munca…