Pensii 2022, cine poate ieşi în acest an la pensie Persoanele care au lucrat in grupe superioare de munca, respectiv condiții deosebite sau speciale de munca, au o serie de beneficii, prin lege.Pensii 2022. Potrivit prevederilor legale in vigoare in Romania, incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata in condiții deosebite de munca dupa aceasta data, confera urmatoarele drepturi: 1. Majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an intreg lucrat in grupa a II-a de munca (anterior datei de 1 aprilie…

